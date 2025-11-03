На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Аэропорт Саратова приостановил полеты

Аэропорт Саратова ввел ограничения на прием и отправку самолетов
true
true
true
close
Zotov Dmitrii/Shutterstock/FOTODOM

В саратовском аэропорту Гагарин временно прекратили принимать и отправлять самолеты. Об этом написал в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он объяснил, что мера необходима для обеспечения безопасности полетов. Пост о приостановке работы воздушной гавани опубликован в 00:05.

Прошлой ночью в воздушной гавани тоже действовали ограничения. Аналогичные меры были приняты в аэропортах Пензы, Казани, Оренбурга, Ульяновска, Самары, Краснодара и Сочи.

Утром Минобороны РФ заявило, что за ночь дежурные средства противовоздушной обороны ликвидировали 164 дрона. Больше всего БПЛА — 39 — перехватили над акваторией Черного моря.

В Краснодарском крае сбили 32 цели, в Крыму — 26, в Брянской области — 20. По девять дронов уничтожили в Ростовской, Орловской и Волгоградской областях, шесть — в Липецкой области, пять — в Воронежской. Над акваторией Азовского моря нейтрализовали три беспилотника, а в Курской, Тульской и Белгородской областях — по два.

Ранее самолет президента Литвы полчаса не мог сесть в Вильнюсе из-за БПЛА.

