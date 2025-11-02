В аэропорту Пензы ввели временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Пензы. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.
«Аэропорт Пенза. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он.
Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, написал Кореняко.
В ночь на 2 ноября ограничения также вводились в аэропорту Краснодара и Сочи введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Незадолго до этого появилась информация, что работу приостановил саратовский аэропорт.
Днем ранее губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что в регионе ввели план «Ковер», а местный аэропорт временно приостановил работу.
Той же ночью временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропортах Тамбова и Калуги.
Ранее в трех российских аэропортах ввели ограничения на полеты.