Аэропорты Пензы и Самары возобновили работу

Росавиация: в аэропортах Пензы и Самары сняли ограничения на полеты

В аэропортах Пензы и Самары сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов. В период действия ограничений на запасной аэродром «ушли» три самолета, выполнявших рейсы в Самару», — написал представитель ведомства.

Кореняко добавил, что во время закрытия авиагаваней экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые для обеспечения безопасности меры.

Несколькими часами ограничения ввели в аэропортах Саратова, Казани, Оренбурга, Ульяновска, Краснодара и Сочи.

До этого губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что в регионе объявлен режим беспилотной опасности. В целях безопасности были введены временные ограничения работы мобильного интернета, отметил глава региона. Также губернатор заявил, что в Пензенской области ввели план «Ковер».

Ранее представитель Росавиации застрял в самолете на несколько часов.