Самолет президента Литвы полчаса кружил над Вильнюсом из-за беспилотника

Delfi: самолет Науседы не смог сразу сесть в Вильнюсе из-за БПЛА

Самолет Alenia C-27J Spartan президента Литвы Гитанаса Науседы не смог сразу сесть в Вильнюсе из-за сообщений о дроне в окрестностях аэропорта. Об этом пишет издание Delfi.

«Cамолет <...>, на котором в Вильнюс вернулся президент Гитанас Науседа, не смог сразу совершить посадку в Вильнюсском аэропорту. Службы управления полетами получили информацию о дроне в окрестностях аэропорта, поэтому остановили посадки», — говорится в сообщении.

Уточняется, что воздушное судно кружило над аэропортом около 30 минут.

21 августа Литва ввела бесполетную зону у границы с Белоруссией якобы из-за активности беспилотников, режим бесполетной зоны будет действовать до 1 октября.

1 августа в МИД Литвы вызвали представителя белорусского посольства из-за нарушения воздушного пространства прибалтийской республики беспилотником, якобы запущенным с территории Белоруссии.

Ранее сообщалось, что литовские военные установили «зубы дракона» на КПП с Белоруссией и Россией.