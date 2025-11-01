В аэропорту Саратова ввели временные ограничения

В аэропорту Саратова ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов

В аэропорту Саратова ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он.

Кореняко добавил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

В ночь ан 1 ноября губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что в регионе ввели план «Ковер».

Той же ночью временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропортах Тамбова и Калуги.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов — может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках беспилотников.

