Три российских аэропорта приостановили работу

В аэропортах Казани, Оренбурга и Ульяновска введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал представитель ведомства.

Несколькими часами ранее аналогичные меры приняли в аэропортах Саратова, Пензы, Самары, Краснодара и Сочи.

До этого губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что в регионе объявлен режим беспилотной опасности. В целях безопасности были введены временные ограничения работы мобильного интернета, отметил глава региона. Также губернатор заявил, что в Пензенской области ввели план «Ковер».

