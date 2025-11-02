На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Над территорией России в течение ночи сбили более 160 беспилотников ВСУ

Минобороны РФ: средства ПВО ночью перехватили 164 украинских беспилотника
Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь ликвидировали 164 дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией РФ. Об этом сообщила пресс-служба российского министерства обороны.

Наибольшее количество беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) — 39 — перехватили над акваторией Черного моря. В Краснодарском крае сбили 32 цели, в Крыму — 26, в Брянской области — 20. По девять дронов уничтожили в Ростовской, Орловской и Волгоградской областях, шесть — в Липецкой области, пять — в Воронежской области. Над акваторией Азовского моря нейтрализовали три беспилотника, в Курской, Тульской и Белгородской областях — по два.

В ведомстве подчеркнули, что ВСУ использовали дроны самолетного типа.

Как рассказал губернатор Орловской области Андрей Клычков, обломки сбитых БПЛА повредили несколько зданий в административном центре региона. Также были выявлены повреждения хозяйственных построек и личных автомобилей жителей.

В Ростовской области в результате атаки украинских дронов пострадали два человека в хуторе Ленинаван. Им уже оказали первую медицинскую помощь. Кроме того, в населенном пункте загорелся автомобиль, два частных дома получили повреждения, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Ранее в Краснодарском крае после атаки БПЛА загорелась инфраструктура порта.

Атаки БПЛА на Россию
