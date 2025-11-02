Аэропорты Краснодара и Сочи приостановили работу

Росавиация: в аэропортах Краснодара и Сочи введены ограничения на полеты

В аэропортах Краснодара и Сочи введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал представитель ведомства.

Кореняко добавил, что ограничения введены в дополнение к действующему извещению, в рамках которого полеты гражданских самолетов могут осуществляться ежедневно с 9:00 по 19:00 мск.

Также пресс-секретарь Росавиации сообщил, что временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Пензы. По его словам, меры были приняты для обеспечения безопасности полетов.

До этого губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что в регионе объявлен режим беспилотной опасности. В целях безопасности в области ввели временные ограничения работы мобильного интернета, отметил глава региона.

Ранее в трех российских аэропортах ввели ограничения на полеты.