Семейная пара умерла в одной больнице в один день с разницей в минуту

В американском штате Мичигане муж и жена скончались от COVID-19 в одной больнице в один день с разницей в минуту. Об этом сообщает Fox 17.

Как сообщается, Кэла и Линду Данэм положили в клинику. У них был обнаружен коронавирус. Состояние четы ухудшалось. В результате пациентов подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

26 сентября медики сообщили Саре, дочери пары, что ее родителям становится все хуже, и их, скорее всего, придется отключить от ИВЛ. Тогда Кэл попросил персонал клиники перевезти его в палату к супруге. В 11.07 по местному времени он умер. Спустя минуту скончалась Линда.

«Мама всегда говорила папе, что если он умрет раньше нее, то она будет рядом с ним в этот момент», — сказала Сара.

Американка добавила, что для ее родителей их брак был вторым и самым счастливым.

Ранее сообщалось, что в американском городе Сент-Луис (штат Миссури) супруги скончались в один день после того, как прожили в браке 65 лет.

До этого стало известно, что в США муж и жена, прожившие в браке 51 год, скончались в один день с разницей в шесть минут из-за коронавирусной инфекции.