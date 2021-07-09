Ученый рассказал, в каком случае надо менять вакцину от коронавируса

Заместитель директора по научной работе ФБУН «Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии» Александр Горелов рассказал, в каком случае необходимо менять прививку от коронавируса после первой вакцинации. Об этом он сказал в эфире радио «Эхо Москвы».

«Если после введения двух вакцин у вас нулевые титры антител — через полгода нужно повторить введение другим вакцинным препаратом. Если вы не ответили на него, а такие категории есть… То нужно обратиться к иммунологу, чтобы узнать причину неответа », — сказал специалист.

Ранее эпидемиолог, доктор медицинских наук, профессор Университета Аккон Тимо Ульрихс выразил мнение, что в будущем повторные прививки от коронавируса необходимо будет делать раз в пару лет.

В конце июня в пресс-службе Министерства здравоохранения России сообщили о том, что в стране началась повторная вакцинация против COVID-19 и вакцинация переболевших. Как пояснили в ведомстве, в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), она разделяется на «рутинную» и «экстренную».