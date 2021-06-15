Мясников рассказал, как защититься в третью волну коронавируса

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, как защитить свое здоровье во время третьей волны коронавируса. Соответствующие советы он опубликовал в своем Telegram-канале.

В первую очередь он рекомендовал пройти вакцинацию любым доступным препаратом, подчеркнув, что особенно в пользу прививки говорят возраст и наличие хронических заболеваний.

Далее необходимо отказаться от определения уровня антитела перед вакцинацией. Мясников призвал начать прививать переболевших, а к осени проводить повторную ревакцинацию и тех, кто прививался зимой прошлого года или весной текущего года.

Телеведущий также посоветовал применять капли в нос интерферон гамма. По его словам, этот препарат помогает в профилактике коронавируса. В заключении Мясников напомнил о необходимости не забывать о стандартных профилактических мерах. В частности, о соблюдении социальной дистанции и ограничении пребывания в закрытых помещениях с большим скоплением людей.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что коронавирусом можно заболеть после вакцинации.