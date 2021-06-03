МИД назвал недействительной информацию об ущемлении прав СМИ-иноагентов в России

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
РИА «Новости»

Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что в России журналисты, работающие в СМИ-иноагентах, пользуются теми же правами, что и представители других изданий. Об этом она сказала в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает ТАСС.

«Любые попытки представить применение этого закона как задачу каким-то образом не дать работать зарубежным СМИ — это неправда. Мы продолжаем работать со всеми», — сказала дипломат, подчеркнув, что власти будут делать все возможное, чтобы эту информацию дезавуировать.

Представитель МИД добавила, что закон о СМИ, которые получают иностранное финансирование, стал в свое время ответной мерой на действия США и других государств Запада по отношению к российским медиа.

По ее словам, за 2020 год был выявлен целый ряд «вбросов, информационных кампаний, дезинформационных мероприятий относительно того, как на территории России применяется закон об иноагентах».

Закон о СМИ-иноагентах был принят в 2017 году, в конце 2019-го документ был расширен и на физических лиц.

В конце апреля президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий штраф до 50 тыс. рублей за распространение материалов СМИ-иноагента без уточнения статуса.