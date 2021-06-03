МИД назвал недействительной информацию об ущемлении прав СМИ-иноагентов в России

Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что в России журналисты, работающие в СМИ-иноагентах, пользуются теми же правами, что и представители других изданий. Об этом она сказала в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает ТАСС.

«Любые попытки представить применение этого закона как задачу каким-то образом не дать работать зарубежным СМИ — это неправда. Мы продолжаем работать со всеми», — сказала дипломат, подчеркнув, что власти будут делать все возможное, чтобы эту информацию дезавуировать.

Представитель МИД добавила, что закон о СМИ, которые получают иностранное финансирование, стал в свое время ответной мерой на действия США и других государств Запада по отношению к российским медиа.

По ее словам, за 2020 год был выявлен целый ряд «вбросов, информационных кампаний, дезинформационных мероприятий относительно того, как на территории России применяется закон об иноагентах».

Закон о СМИ-иноагентах был принят в 2017 году, в конце 2019-го документ был расширен и на физических лиц.

В конце апреля президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий штраф до 50 тыс. рублей за распространение материалов СМИ-иноагента без уточнения статуса.