МВД Белоруссии сообщило о 250 задержанных на акции протеста 13 сентября

Около 250 участников акции протеста в различных районах Минска были задержаны белорусскими силовиками, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на республиканское МВД.

«В различных районах столицы задержаны около 250 человек. Все они использовали флаги и иную символику, не зарегистрированные в установленном порядке, и плакаты различного содержания, в том числе оскорбительного», — заявили в пресс-службе министерства.

По мнению силовиков, в акциях протеста по всей стране участвуют не более 3 тыс. человек, несмотря на то, что очевидцы сообщают о 100 тыс. собравшихся только в столице республики.

В центре Минска тем временем дежурят бойцы ОМОНа и военная бронетехника, включая БТР.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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