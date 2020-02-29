Площадь пожара на складе овощебазы в Подмосковье превысила 7 тыс. кв. метров

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В результате пожара погибли три человека. В рухнувшем с высоты около 300 метров скоростном лифте... В результате пожара погибли три человека. В рухнувшем с высоты около 300 метров скоростном лифте...
В результате пожара погибли три человека. В рухнувшем с высоты около 300 метров скоростном лифте...
Александр Поляков/РИА «Новости»

Площадь возгорания на складе овощной базы в Подмосковье увеличилась с 5 тыс. до 7,2 тыс. кв. метров. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России.

Ранее сообщалось, что в Наро-Фоминске на территории склада овощебазы произошло возгорание на площади 5 тыс. кв. метров. Пожару присвоен второй номер сложности. По предварительным данным, никто не пострадал.

Уточняется, что склад находится в деревне Софьино на 49-м километре Киевского шоссе.

В настоящее время борьбу с огнем ведут 72 человека и 21 единица техники.

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