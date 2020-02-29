Площадь пожара на складе овощебазы в Подмосковье превысила 7 тыс. кв. метров
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Площадь возгорания на складе овощной базы в Подмосковье увеличилась с 5 тыс. до 7,2 тыс. кв. метров. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России.
Ранее сообщалось, что в Наро-Фоминске на территории склада овощебазы произошло возгорание на площади 5 тыс. кв. метров. Пожару присвоен второй номер сложности. По предварительным данным, никто не пострадал.
Уточняется, что склад находится в деревне Софьино на 49-м километре Киевского шоссе.
В настоящее время борьбу с огнем ведут 72 человека и 21 единица техники.
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