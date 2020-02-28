В центре Владивостока вспыхнуло трехэтажное здание

Чердак и верхний этаж здания в центре Владивостока в данный момент горит. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МЧС по Приморскому краю.

Как стало известно, пожар вспыхнул в трехэтажном здании по адресу: улица Уткинская, дом 14.

В ГУ МЧС по региону рассказали, что он был локализован на площади в 160 кв. м.

Отмечается, что приехавшие на место спасатели в здании никого не обнаружили. Пострадавших нет.

В данный момент тушение пожара еще продолжается.