В центре Владивостока вспыхнуло трехэтажное здание
close
Чердак и верхний этаж здания в центре Владивостока в данный момент горит. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МЧС по Приморскому краю.
Как стало известно, пожар вспыхнул в трехэтажном здании по адресу: улица Уткинская, дом 14.
В ГУ МЧС по региону рассказали, что он был локализован на площади в 160 кв. м.
Отмечается, что приехавшие на место спасатели в здании никого не обнаружили. Пострадавших нет.
В данный момент тушение пожара еще продолжается.