Малышева рассказала, кому угрожает инсульт в 30 лет

По словам доктора медицинских наук и телеведущей Елены Малышевой, детям с высоким холестерином грозят инсульт и инфаркт уже в 30-летнем возрасте. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

Малышева пояснила, что причиной является наследственная гиперхолестеринемия.

Она отметила, что если у взрослых до 50 лет случился инфаркт или инсульт, то нужно также проверить их детей на наличие данного недуга.

По словам врача, в детской республиканской больнице в Татарстане находится единственная в России бесплатная программа для обследования детей на эту болезнь — при условии постановления диагноза «инсульт» или «инфаркт» у кого-либо из его родителей в возрасте до 50 лет.

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