Екатеринбуржец погиб при попытке отобрать оружие у полицейского

Житель Екатеринбурга совершил нападение на сотрудника полиции и попытался отобрать у него пистолет. Об этом сообщается на сайте регионального МВД.

Отмечается, что инцидент произошел в Верх-Исетском районе.

Уточняется, что сотрудники правоохранительных органов пытались задержать злоумышленника за хранение наркотиков.

По данным МВД, сотрудник полиции во время нападения совершил выстрел, который оказался смертельным для злоумышленника.