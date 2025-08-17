Запрет на семьи и сбор биоматериала: что может грозить трудовым мигрантам в России?

Депутат Госдумы Сергей Миронов предложил запретить трудовым мигрантам привозить в Россию свои семьи, чтобы решить проблему с переполненными детскими садами и школами. Его коллега Михаил Матвеев поддержал эту инициативу, но обратил внимание на юридические тонкости. При этом он посчитал нужным ввести обязательный сбор биоматериала у всех въезжающих в страну иностранцев — для профилактики половых преступлений. Также предлагается лишить российского гражданства мигрантов, которые его получили с помощью фиктивных браков и «липовых» регистраций за последние 10–15 лет.

Иностранцам, которые приезжают в Россию на заработки, необходимо запретить привозить в страну свои семьи. Об этом заявил депутат Госдумы, председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, комментируя проблему переполненных детских садов и школ в российских регионах.

«Если даже где-то действительно нужны рабочие руки в лице мигрантов — хотя многие субъекты Федерации отказались от них, и небо не упало, — но если даже где-то нужны, пожалуйста: без всяких семей, приехали, отработали, получили деньги и уехали», — отметил он в беседе с ТАСС.

В этом случае в стране будет достаточно мест и в детских садах, и в школах, подчеркнул собеседник агентства. Сейчас многие иностранцы, приезжающие в Россию, не собираются работать, но «везут сюда свои семьи», резюмировал Миронов.

С 1 апреля в России вступил в силу закон, запрещающий зачислять в школы детей мигрантов, которые не владеют русским языком. Им необходимо пройти обязательное бесплатное тестирование на знание языка.

«Пополнят криминальный мир»: в России хотят сделать платными школы для детей мигрантов В ГД внесли законопроект, который запретит детям мигрантов бесплатно учиться в российских школах... 12 августа 17:15

Юридические тонкости

Депутат Госдумы Михаил Матвеев (КПРФ) поддержал инициативу Миронова. Однако, чтобы ее реализовать, нужно разработать конкретный юридический механизм, поскольку у России со странами Центральной Азии и Закавказья есть межгосударственные соглашения, подчеркнул он.

« Когда такого рода инициативы озвучиваются, нужно не просто политическое заявление делать, а надо предлагать конкретный юридический механизм, каким образом данный запрет ввести . Мне пока неизвестно, какой юридический механизм, который соответствует российскому законодательству, предлагается коллегой Сергеем Мироновым», — отметил он в беседе с «Газетой.Ru».

Матвеев уточнил, что Таджикистан и Узбекистан не входят в ЕАЭС (Евразийский экономический союз), поэтому мигрантам из этих стран «можно более просто» запретить ввозить семьи. Но в отношении граждан Киргизии, Казахстана и Армении — стран — участниц ЕАЭС — введение предложенных Мироновым мер приведет к необходимости пересмотра межгосударственных соглашений, заметил парламентарий.

«Я абсолютно не уверен в том, что наше политическое руководство к этому готово», — считает Матвеев.

Убийство, изнасилование и проституция: за что у новых граждан России могут отобрать паспорт? Призывы к терроризму, убийство, групповое изнасилование и проституция с участием детей вошли... 11 августа 21:20

Кроме того, существует 90-дневный безвизовый режим со странами Центральной Азии, Закавказья, откуда идет основной миграционный поток. Поэтому члены семьи мигранта могут спокойно в качестве туристов или гостей приехать в Россию на три месяца, напомнил депутат.

Сбор биоматериала

Матвеев обратил внимание на то, что очень большое количество мигрантов, которые совершают половые преступления против женщин и детей в России, имеют семьи. Они, по мнению депутата, преступают закон «из-за своего уровня культуры и презрения к местному населению, в частности, к российским женщинам».

«Решение этой проблемы — только ужесточение ответственности и, в частности, скорейшее введение отбора генетических материалов, то есть биологических материалов у всех въезжающих в страну иностранцев, в частности, мужчин. А отнюдь не то, что мы будем превращать Россию в большой кишлак в расчете на то, что тогда мигранты-мужчины будут вести себя спокойнее», — отметил он.

Мигрант изнасиловал москвичку в припаркованном автомобиле В Москве следствие хочет арестовать мигранта, изнасиловавшего женщину. Об этом пишет столичный СК. 03 июня 19:15

Кроме того, депутат привел статистику МВД, согласно которой в стране находятся около 800 тыс. детей иностранцев, а учебные заведения посещают менее 200 тыс. Поскольку большинство детей мигрантов «предоставлены сами себе», это становится причиной роста преступности, добавил Матвеев.

Мигрант поцеловал чужого ребенка на московской заправке В Москве мигрант поцеловал четырехлетнего мальчика при его матери на заправке. Об этом... 12 августа 09:30

Проверка фиктивных браков

В России необходимо провести масштабную проверку в миграционной сфере и лишить гражданства иностранцев, которые получили его благодаря фиктивным бракам и «липовым» регистрациям за последние 10-15 лет, считает депутат Брянской областной думы, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов.

«Сведения о множественных фиктивных браках, поддельных документах и других схемах давно известны и легко проверяемы <…> Те, кто получил паспорта обманным путем с помощью различных схем, должны их лишиться», — сказал он «Газете.Ru».

Общественник обратил внимание на то, что тысячи тех, кто воспользовался прежними лазейками, до сих пор «остаются среди нас, сохраняя незаконно полученные паспорта». Поэтому их статус должен быть пересмотрен, особенно если за время пребывания в России они нарушали законы, подчеркнул Иванов.

«Попойки превращаются в мусорку»: жители района в Москве пожаловались на поведение мигрантов В Рязанском районе Москвы полицейские пресекли драку со стрельбой среди мигрантов, произошедшую... 16 августа 17:18

По его мнению, также нужно привлечь к ответственности тех, кто помог мигрантам незаконно легализовать свое пребывание в России.

«Это вопрос справедливости и национальной безопасности», — добавил общественник.