Убийство, изнасилование и проституция: за что у новых граждан России могут отобрать паспорт?

В РФ вступил в силу закон о новых основаниях для лишения гражданства

Призывы к терроризму, убийство, групповое изнасилование и проституция с участием детей вошли в число новых оснований для лишения приобретенного гражданства России. Такой федеральный закон уже вступил в силу. В Госдуме подчеркнули, что нововведения направлены на обеспечение национальной безопасности, и Москва дает «серьезный сигнал» всем, кто хотел бы вступить в российское гражданство. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

В России вступил в силу федеральный закон, расширяющий перечень оснований для лишения приобретенного гражданства, сообщается на сайте Госдумы. Вместо 64 их стало больше 80.

«Закон направлен на обеспечение национальной безопасности нашей страны, а также создание эффективного механизма принятия гражданства у тех, кто не соблюдает законы Российской Федерации», — написал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

По его информации, число преступлений, совершенных новыми гражданами менее 10 лет назад, в прошлом году увеличилось почти в 2,5 раза — с 2678 до 6559. При этом по особо тяжким составам рост составил 78%, а по тяжким — 103%.

Документ был внесен в Госдуму группой депутатов во главе с Володиным и руководителем межфракционной рабочей группы по вопросам миграционной политики, вице-спикером Ириной Яровой. Он принят 17 июля, а уже 31 июля его подписал президент России Владимир Путин.

Закон не коснется российских граждан, проживающих в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях, Крыму и Севастополе, уточнили в пресс-службе нижней палаты парламента.

За что отберут паспорт?

В список новых оснований для лишения гражданства вошли не только убийство, но и групповое изнасилование, развратные действия в отношении детей в возрасте от 12 до 14 лет, вовлечение в занятие проституцией, ее организация с применением насилия или же с участием детей.

В списке также перечислены призывы к терроризму, его оправдание или пропаганда, неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру страны.

Лишат приобретенного гражданства за конфиденциальное сотрудничество с иностранным государством и международной организацией, помощь противнику в заведомо направленной против безопасности России деятельности и публичные призывы против безопасности государства.

Кроме того, отобрать паспорт теперь могут за организацию незаконной миграции, неоднократную пропаганду либо публичный показ нацистской символики и экстремистских организаций, содействие в исполнении решений международных организаций, в которых Россия не участвует, а также «любое иное преступление, если оно совершено по экстремистскому мотиву или в целях оправдания терроризма или диверсионной деятельности».

«Такие новые граждане не нужны»

По словам Яровой, новый закон — это продолжение работы по противодействию нелегальной миграции. Тем самым Москва дает «серьезный сигнал» всем, кто хотел бы вступить в гражданство РФ, подчеркнула она.

Володин обратил внимание на то, что новые граждане должны соблюдать законы, знать язык и с уважением относиться к культуре и вере.

«Те же, кто хочет получить льготы, социальные выплаты, другие возможности, которые открывает гражданство Российской Федерации, заняв исключительно потребительскую позицию, еще и нарушая законы, должны понять: нам такие новые граждане не нужны», — цитирует его «Парламентская газета».

Сейчас в стране создано правовое поле, чтобы навести порядок в сфере миграции, добавил он.

О том, что в России необходимо «кардинально обновить подходы к миграционной политике», в апреле заявил президент Владимир Путин.

«Когда начинаешь разбираться в обстоятельствах того или иного дела, конкретного преступления, оказывается, что человек попал в Россию без особых проблем, прошел все формальности, оформил трудовой патент, имея зачастую за спиной целый пакет правонарушений, причем иногда и злостных. Затем он подает заявление на гражданство, даже не зная элементарного русского языка», — возмутился российский лидер.