«Попойки превращаются в мусорку»: жители района в Москве пожаловались на поведение мигрантов

В Рязанском районе Москвы полицейские пресекли драку со стрельбой среди мигрантов, произошедшую около школы. Житель расположенного неподалеку ЖК «Кварталы 21/19» Егор рассказал «Газете.Ru», что приезжие регулярно устраивают «попойки» и нападают на женщин, из-за чего местным мужчинам приходится самостоятельно патрулировать улицы на случай ЧП.

«Наш район страдает от вечных посиделок на газонах нашего бульвара. Эти попойки превращаются в постоянную мусорку, общественный туалет прямо на том же месте и страх у детей, девушек и женщин перед неизвестным поведением данных персонажей. Уже были случаи применения силы к девушкам, именно интимного характера, благо удавалось сбегать. Детские площадки всегда заняты толпами приезжих, на просьбы покинуть, включают агрессию, будь ты один или даже с ребенком, желающим поиграть на этой площадке. В свою очередь, мы готовим обращение на главу управы района. Пока мы на этапе сбора подписей. Также мы организовали группу из числа соседей мужского пола для патрулирования улиц и помощи в экстренных ситуациях. Подробных историй и ситуаций очень много. Иной раз сотрудники приезжают поздно или вообще не приезжают, поэтому своими силами пытаемся препятствовать этому», — сказал он.

Егор отметил, что был очевидцем и последней драки — полиция приехала на место происшествия спустя два часа, когда конфликт уже закончился, а часть участников успела скрыться.

«Все началось около 20:50 — мы с женой заметили группу лиц, которая распивала на газоне алкоголь и излишне громко буянила. В это же время поступил первый запрос от меня в 112, в течение двух часов запросы повторялись от меня и от других жителей района. Около 23:00 приехали первые наряды полиции и Росгвардии. К этому времени конфликт уже закончился, часть участников разбежались, часть была задержана и доставлена в отдел. На данный момент сотрудники проверяют кафе восточной кухни. По словам очевидцев, именно из этого места выходили одни из участников драки. Все участники — мигранты, которые, вероятнее всего, проживают в мигрантских общежитиях (у нас их два в округе). Вызов от меня был исключительно на распитие алкоголя. Был один выстрел», — сказал он.

16 августа Telegram-канал Baza сообщил, что ночью в Рязанском районе Москвы возле школы №1367 произошел конфликт между мигрантами, который сопровождалась стрельбой. Как рассказали изданию местные жители, проблема с приезжими усугубляется изолированностью ЖК «Кварталы 21/19» из-за железнодорожных путей и промзоны — из-за этого вдоль бульвара сформировался «анклав мигрантов», которые регулярно напиваются и устраивают драки.

Ранее в Москве мигранты похитили человека и вымогали у него деньги.