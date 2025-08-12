«Пополнят криминальный мир»: в России хотят сделать платными школы для детей мигрантов

В ГД предложили сделать платным образование в школах и техникумах для иностранцев

В ГД внесли законопроект, который запретит детям мигрантов бесплатно учиться в российских школах. Новые доходы в бюджете хотят направить на зарплаты учителям и улучшение учебных заведений. Член СПЧ Кирилл Кабанов считает, что документ отклонят, так как он противоречит Конституции. Депутат Евгений Федоров сказал «Газете.Ru», что при платном образовании дети-иностранцы перестанут учиться и «пополнят криминальный мир».

В Государственную думу внесли законопроект, который подразумевает введение платного обучения в российских школах для иностранцев, пишет РИА Новости со ссылкой на документ.

«Законопроектом предлагается внести изменения в статью 78 федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», согласно которым иностранные граждане имеют право на получение дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и среднего профессионального образования на платной основе за счет средств физических лиц и юридических лиц в соответствии с договорами об оказании платных образовательных услуг», — сказано в пояснительной записке к проекту.

Авторы законопроекта считают, что сейчас в российских школах не хватает более 900 тысяч мест . Дефицит особенно ощутим в активно застраиваемых районах, где в школах могут набирать десятки первых классов. Дети учатся в две смены, нагрузка на учителей растет, в связи с чем им нужно увеличивать зарплату. Введение платного обучения для иностранцев поможет сэкономить бюджетные деньги, чтобы направить эти резервы на дополнительное финансирование учителей, создание комфортной среды в школах, повышение изучения русского языка за границей.

Кроме этого, авторы законопроекта предлагают разрешить бесплатно проходить тестирование на знание русского языка не более трех раз в течение года.

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, который возглавляет группу авторов инициативы, в беседе с ТАСС назвал законопроект антидотом асоциального поведения:

«Это естественный, подкрепленный рублем повод для уважения к педагогическому составу и коллегам по учебе, а значит, своего рода антидот против асоциального поведения в отношении и тех, и других».

«81% отказано»: в РФ подвели итоги тестирования детей-мигрантов на знание русского языка С апреля в России заработали новые правила приема в школы детей-мигрантов. Теперь школьники... 14 мая 14:11

Предложение противоречит Конституции

Председатель Национального антикоррупционного комитета, член СПЧ при президенте Кирилл Кабанов в программе «Царьград. Главное» заявил, что в Госдуме отклонят предложенный законопроект. По его словам, подобную идею уже обсуждали, в том числе на заседаниях с президентом РФ:

«Эта инициатива заранее обречена на провал. И именно с позиции того, что это противоречит Конституции России. У нас по Конституции все равны. У нас у всех равенство перед законом. Соответственно, не может быть каких-то нарушений прав людей по национальному, религиозному признаку».

По его словам, некоторые законодатели понимают, что нужно выстраивать систему для ограничения числа детей-иностранцев в школах, иначе качество образования существенно ухудшится. По этой причине ввели экзамен по русскому языку для поступления в школу.

«Вы помните, сколько мы боролись по поводу экзамена. Он был введен по нашей инициативе, было поручение президента после встречи с членами СПЧ. Моя коллега делала доклад для президента по этому вопросу. Он сказал: что это, мол, за безобразие? И дал поручение. А в результате прошел год, и поручение было все-таки выполнено», — сказал Кабанов.

Мигранты «пополнят криминальный мир»

Депутат Госдумы Евгений Федоров сказал «Газете.Ru», что законопроект направлен на лишение мигрантов образования:

« Эта инициатива направлена на то, чтобы дети мигрантов не учились вообще, соответственно, пополняли криминальный мир. Это же очевидно. Не случайно, насколько я знаю, соответствующее профильное министерство проинформировало авторов, что эта инициатива противоречит российской Конституции. Либо надо вообще запрещать всем иностранцам быть в России и забыть о продвижении так называемого русского мира, лояльности к России. Эти все программы, которые действовали еще в Советском Союзе и даже в Российской империи, где российские учебные заведения учили иностранцев для того, чтобы на них опираться в дальнейшей геополитической своей деятельности. Скажу так, странная инициатива».

Еще в конце 2024 года в российские школы запретили принимать детей-иностранцев, которые не знают язык. Для этого ввели тестирование, которое сделали обязательным с 1 апреля.

В 2024 году уже пытались сделать школьное образование мигрантов платным, внеся соответствующий законопроект в Госдуму. В июле 2025 года его отклонили в первом чтении, так как инициатива нуждается в доработке.