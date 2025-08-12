Мигрант поцеловал чужого ребенка на московской заправке

В Москве мигрант поцеловал четырехлетнего мальчика при его матери на заправке. Об этом сообщает mk.ru.

Инцидент произошел в 7 августа на 51-м километре МКАД. Предварительно, 51-летний заправщик-мигрант при общении с четырехлетним сыном клиентки неожиданно поцеловал его в губы на глазах у матери. Перед этим он сказал, что мальчик очень красивый. Шокированная женщина заправила автомобиль, а затем сразу сообщила о происшествии в правоохранительные органы.

Стражи порядка задержали подозреваемого. Иностранец объяснил свои действия спонтанным порывом. Следственный комитет возбудил уголовное дело. В настоящее время решается вопрос о мере пресечения для мужчины.

