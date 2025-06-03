Мигрант изнасиловал москвичку в припаркованном автомобиле

В Москве мигрант изнасиловал женщину в припаркованной машине

В Москве следствие хочет арестовать мигранта, изнасиловавшего женщину. Об этом пишет столичный СК.

«По версии следствия, 27 мая 2025 года фигурант, находясь вблизи строительного объекта на западе Москвы, увидел женщину в припаркованном автомобиле. Используя свое физическое превосходство и применяя насилие, он проник в автомобиль и совершил ее изнасилование», — говорится в публикации.

После этого женщина обратилась в полицию. В итоге нападавший был задержан.

До этого в Башкирии таксист-мигрант пытался изнасиловать девушку в подъезде ее дома.

«В Салавате приезжий ямщик довез домой девушку на своей черной «Гранте», но не смог удержаться и, когда пассажирка заходила в подъезд, выскочил из брички, бросившись за ней», — говорится в сообщении Telegram-канала Readovka.

Ранее челябинка с криками высадила малолетнего сына из авто и попала на видео.