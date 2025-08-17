В Госдуме заявили, что мигранты насилуют русских женщин из-за презрения

Мигранты насилуют русских женщин из-за презрения к ним и уровня своей культуры, поэтому бороться с этими преступлениями можно только с помощью ужесточения ответственности и сбора генетического материала у иностранцев при въезде в Россию. Об этом «Газете.Ru» заявил депутат Госдумы Михаил Матвеев.

«Очень много мигрантов, которые совершают половые преступления против женщин и детей в России, имеют семьи. Может быть, это для кого-то будет откровением: преступления они совершают из-за своего уровня культуры и презрения к местному населению, в частности, к российским женщинам. Решение этой проблемы — только ужесточение ответственности и, в частности, скорейшее введение отбора генетических материалов, то есть биологических материалов у всех въезжающих в страну иностранцев, в частности, мужчин. А отнюдь не то, что мы будем превращать Россию в большой кишлак в расчете на то, что тогда мигранты-мужчины будут вести себя спокойнее», — сказал он.

Матвеев поддержал предложение лидера фракции СЗРП Сергея Миронова запретить трудовым мигрантам привозить с собой семьи, однако отметил, что для этого нужно разработать конкретный юридический механизм, поскольку у России со странами Средней Азии и Закавказья есть межгосударственные соглашения.

«Здесь есть проблема, связанная с тем, что у России с различными странами Средней Азии и Закавказья существуют межгосударственные соглашения. У мигрантов из Таджикистана и Узбекистана — стран, которые не входят в ЕАЭС, меньше прав, и в отношении них проще ввести запрет на ввоз семей. В отношении стран, которые входят в ЕАЭС, где подразумевается свободный рынок труда и возможность привозить семьи, — это Киргизия, Казахстан, Армения —введение таких мер приведет к необходимости пересмотра межгосударственных соглашений. Я абсолютно не уверен в том, что наше политическое руководство к этому готово. И, кроме того, у России существует безвизовый режим на 90 дней со странами Средней Азии, Закавказья, откуда идет основной миграционный поток. То есть члены семьи могут спокойно как туристы или гости приехать на 90 дней. Когда такого рода инициативы озвучиваются, нужно не просто политическое заявление делать, а надо предлагать конкретный юридический механизм, каким образом данный запрет ввести. Мне пока неизвестно, какой юридический механизм, который соответствует российскому законодательству, предлагается коллегой Сергеем Мироновым», — добавил он.

Депутат напомнил, что в России находится много мигрантов, которые не работают, а большинство детей иностранцев «предоставлены сами себе», что приводит к росту криминала.

«Идея абсолютно правильная, потому что у нас избыточное количество мигрантов находится в стране, которые не связаны с трудовой деятельностью. В соответствии с данными МВД, около 800 тысяч несовершеннолетних детей иностранцев находится в стране, из которых учебные заведения посещают менее 200 тысяч, то есть около 600 тысяч предоставлены сами себе. Естественно, такое количество молодежи и детей приводит к росту криминогенной обстановки. Данные Следственного комитета все последние годы свидетельствуют о росте подростковой преступности среди мигрантов и увеличения в том числе и доли тяжких преступлений, которые совершают несовершеннолетние иностранцы», — заключил он.

17 августа председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил запретить трудовым мигрантам привозить семьи в Россию — таким образом он прокомментировал проблему переполненных детских садов и школ в популярных у приезжих регионах РФ.

Ранее общественники призвали лишить гражданства мигрантов, получивших его через фиктивный брак.