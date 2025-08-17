Общественники призвали лишить гражданства мигрантов, получивших его через фиктивный брак

Мигрантов, которые получали гражданство РФ с помощью фиктивных браков и «липовых» регистраций, нужно вычислять и высылать из страны. Об этом «Газете.Ru» заявил депутат Брянской областной думы, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов.

«Тысячи мигрантов, в том числе организаторы схем и перевалочных пунктов, уже давно сами получили российские паспорта, чтобы «прорасти корнями» и укреплять миграционные потоки, перетаскивая сюда своих родственников и друзей на заработки. Необходимо уделить особое внимание случаям, когда паспорта оформлялись через фиктивные браки, липовые регистрации и другие схемы, активно использовавшиеся в предыдущие годы. Все это необходимо расследовать, забирать паспорта и высылать их отсюда. Потому что основную миграционную проблему представляют не только временные рабочие, а именно те, кто с помощью различных схем закрепился здесь, не зная ни языка, не соблюдая законов, не платя никаких налогов, совершая огромное количество различных преступлений. Ситуация с нелегальной миграцией долгое время оставалась вне должного законодательного регулирования различных миграционных запретов и контроля. В результате тысячи мигрантов получили гражданство, используя явно противозаконные схемы: поддельные регистрации, фиктивные браки с российскими гражданками, скупку полуразрушенных и недорогих домов в деревнях для формального оформления недвижимости и получения российских паспортов», — сказал он.

По мнению Иванова, необходимо провести масштабную проверку и лишить гражданства тех мигрантов, кто получил его обманным путем за последние 10-15 лет.

«Сведения о множественных фиктивных браках, поддельных документах и других схемах давно известны и легко проверяемы. Необходимо инициировать масштабную проверку выдачи гражданства за последние 10–15 лет. Те, кто получил паспорта обманным путем с помощью различных схем, должны их лишиться. Кроме того, должны быть привлечены к ответственности все те, кто им способствовал в незаконной легализации на территории России. Это вопрос справедливости и национальной безопасности. Надо разбираться не только с теми, кто сейчас что-то нарушает, а искоренять проблему изнутри. Запрет фиктивных браков и ужесточение правил регистрации — это правильно, но это лишь профилактика на будущее. Однако тысячи тех, кто воспользовался прежними лазейками, до сих пор остаются среди нас, сохраняя незаконно полученные паспорта. Их статус должен быть пересмотрен, особенно если за время пребывания в России они нарушали законы — уклонялись от налогов, совершали преступления или участвовали в теневой экономике», — добавил он.

11 августа в России вступил в силу федеральный закон, расширяющий перечень оснований для лишения приобретенного гражданства — вместо 64 их стало больше 80. В число новых оснований вошли призывы к терроризму, групповое изнасилование, проституция с участием детей и другие преступления. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, закон направлен на обеспечение национальной безопасности страны, а также создание эффективного механизма прекращения гражданства у тех, кто не соблюдает законы РФ. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

