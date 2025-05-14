«81% отказано»: в РФ подвели итоги тестирования детей-мигрантов на знание русского языка

Тестирование детей иностранных граждан и лиц без гражданства РФ на знание русского языка в Казани, апрель 2025 года

С апреля в России заработали новые правила приема в школы детей-мигрантов. Теперь школьники должны сдавать экзамен на знание русского языка — без него в учебное учреждение ребенка не зачислят. Как сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин, из 1762 записавших на тестирование 81% было отказано в принятии документов. Всего до экзамена допустили 335 человек, при этом сдавать его пришли только 44 ребенка, а с заданиями справились лишь 27. По словам Володина, такие итоги показывают, что депутаты поступили правильно, разработав и поддержав закон о тестировании.

Только 27 детей мигрантов из 1762, записавшихся на экзамен по приему в российские школы с апреля, смогли сдать его. Об этом сообщил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

«Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) подвела первые итоги приемной кампании несовершеннолетних иностранных граждан. С момента начала тестирования на него заявились 1762 человека. Из них было допущено к экзамену лишь 335 . 81% отказано в принятии документов, в том числе по причине установления недостоверных сведений в них», — написал Володин в своем Telegram-канале.

Как ранее сообщили РБК в Рособрнадзоре, среди основных причин отказов для прохождения тестирования были неполный пакет документов, предоставленных при направлении заявления; отсутствие свободных мест в школах и указание недостоверных сведений в поданных документах.

Спикер Госдумы добавил, что в 10 регионах тестирование сдавали 44 ребенка. Из них с заданиями справились только 27.

Вячеслав Володин напомнил, что в прошлом году был принят закон, запрещающий зачислять в общеобразовательные учреждения детей-мигрантов без соблюдения особых требований. В них входит проверка законности нахождения на территории России и достаточный уровень знания русского языка, подтвержденный в ходе тестирования.

«Промежуточные итоги реализации принятого Федерального закона <…> показывают, что депутаты поступили правильно, разработав и поддержав его», — заключил Володин.

Закон об обязательном прохождении тестирования на знание русского языка детьми-мигрантами при зачислении в школу приняли в декабре 2024 года. Его поддержала в том числе уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. Она отметила, что иногда до 70% учеников в классе — дети, плохо говорящие по-русски. Из-за этого 30% русских школьников не могут получать должные знания, потому что просто не успевают осваивать программу.

«Мы абсолютно открыты для людей, приезжающих к нам в страну, в том случае, если они с уважением относятся к нашим традициям, нашей культуре, нашему языку. Однозначно я поддерживаю проведение тестирования. Очень важно, единственное, чтобы мы сейчас организовали это все правильно», — добавила Львова-Белова.

Как проходит тестирование?

Новые правила заработали с апреля. Как рассказали в Рособрнадзоре, сейчас есть 2,4 тыс. организаций, которые имеют право проводить подобные экзамены. Пока тестирование прошло только в 10 регионах.

Задания для школьников-мигрантов разрабатывал Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ). Для приема в любой класс ребенок должен ответить на несколько вопросов. Например, для первого класса — где ты живешь, для пятого — что ты обычно делаешь после уроков, для 10-го — как долго вы изучаете русский язык, для 11-го — какая профессия вас привлекает больше всего.

Варианты тестов также различаются в зависимости от класса. Так, будущим первоклассникам предлагают описать картинку, послушать текст из 19 слов, ответить на несколько вопросов и назвать предметы, опираясь на фотографии. Со второго класса в экзамен уже включена проверка навыков чтения и письма.

В России хотят ограничить число попыток для детей мигрантов при сдаче теста по русскому Нужно установить предельное количество попыток для детей иностранцев, которые проходят тестирование... 08 апреля 11:50

Для приема в 11 класс подростки должны ответить на семь вопросов, порассуждать над высказыванием выдающегося писателя, прочитать и послушать два объемных текста, вставить слова в предложения и написать сочинение.

Для каждого года установлен свой порог баллов, который показывает, успешно ли ребенок прошел тестирование. Для зачисления в первый класс надо набрать девять из десяти баллов, в 11-й — 22 из 24 баллов. При этом за устную часть экзамена старшеклассник должен набрать не менее 10 баллов.