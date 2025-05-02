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Стал известен главный претендент на пост советника Трампа по нацбезопасности

Axios: замглавы аппарата Белого дома стал основным кандидатом на смену Уолтцу
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Evelyn Hockstein/Reuters

Заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер является основным кандидатом на пост помощника президента США по национальной безопасности. Об этом сообщает портал Axios, ссылаясь на источники.

Как говорится в публикации, Миллер — «один из самых давних и надежных» соратников американского лидера. Замглавы аппарата Белого дома активно продвигает политику, направленную на борьбу с нелегальной иммиграцией в Соединенные Штаты.

1 мая сообщалось, что Уолтц покинул пост советника президента США по национальной безопасности. Его обязанности будет временно исполнять госсекретарь США Марко Рубио. Позже президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что кандидатура Уолтца будет выдвинута на должность постпреда страны при ООН.

Журналист газеты Politico Джейк Трейлор заявил, что спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф рассматривается как основной кандидат на должность советника президента США по национальной безопасности. При этом телеканал CNN со ссылкой на три источника отмечал, что у Уиткоффа нет желания занимать пост советника по нацбезопасности после ухода Уолтца.

В конце марта телеканал NBC сообщил, что Трамп разочаровался в Уолтце из-за утечки из чата по Йемену в Signal. Отмечалось, что американский лидер был раздражен не только самой оплошностью Уолтца, который добавил журналиста в чат с высокопоставленными чиновниками, но и тем, что его оплошность улучшила позиции республиканцев в гонке за освободившееся место Уолтца в конгрессе США.

Ранее в США заявили о расколе в команде Трампа.

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