Источники CNN: Уиткофф не хочет становиться советником Трампа вместо Уолтца

У спецпосланника президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа нет желания занимать пост советника по нацбезопасности после ухода Майка Уолтца. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на три источника.

«Он дал понять, что не хочет эту должность, и его окружение не ожидает, что в итоге он будет выбран или что президент предложит ему пост», — приводит журналистка Алайна Трин слова одного из источников.

1 мая телеканал Fox News сообщил, что Майк Уолтц и его заместитель Алекс Вонг покинули свои посты. При этом Axios уточнило, что пока Уолтц с должности не ушел, но может покинуть ее в ближайшие дни.

После этого журналист газеты Politico Джейк Трейлор заявил, что спецпосланник Дональда Трампа Стивен Уиткофф рассматривается как основной кандидат на должность советника президента США по национальной безопасности.

31 марта газета The Wall Street Journal писала, что Майк Уолтц стремительно теряет репутационные очки среди коллег в Белом доме и у Трампа на фоне скандала со «сливом» информации из чата с высокопоставленными чиновниками США.

Ранее Уолтц назвал Украину одной из наиболее коррумпированных стран.