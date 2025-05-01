Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трамп заявил, что Рубио будет временно исполнять обязанности Уолтца

Трамп: Рубио будет временно исполнять обязанности советника по нацбезопасности
close
Julien de Rosa/Pool/AP

Госсекретарь США Марко Рубио будет временно исполнять обязанности советника президента по национальной безопасности. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

Рубио продолжит выполнять свою работу в Госдепартаменте, уточнил Трамп.

Рубио является госсекретарем США с 21 января. В феврале его назначили временно исполняющим обязанности главы Агентства США по международному развитию (USAID). В 2011—2025 годах являлся сенатором США от штата Флорида, республиканец.

Незадолго до этого сообщалось, что Майк Уолтц покинул пост советника президента США по национальной безопасности. Позже Трамп заявил, что кандидатура Уолтца будет выдвинута на должность постпреда страны при ООН.

В конце марта телеканал NBC сообщил, что Трамп разочаровался в Уолтце из-за утечки из чата по Йемену в Signal. Отмечалось, что американский лидер был раздражен не только самой оплошностью Уолтца, который добавил журналиста в чат с высокопоставленными чиновниками, но и тем, что его оплошность улучшила позиции республиканцев в гонке за освободившееся место Уолтца в конгрессе США.

Ранее в Госдуме поприветствовали вероятный визит Рубио в Россию на 9 Мая.

Все новости на тему:
Второй срок Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами