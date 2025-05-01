Трамп заявил, что Рубио будет временно исполнять обязанности Уолтца

Госсекретарь США Марко Рубио будет временно исполнять обязанности советника президента по национальной безопасности. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

Рубио продолжит выполнять свою работу в Госдепартаменте, уточнил Трамп.

Рубио является госсекретарем США с 21 января. В феврале его назначили временно исполняющим обязанности главы Агентства США по международному развитию (USAID). В 2011—2025 годах являлся сенатором США от штата Флорида, республиканец.

Незадолго до этого сообщалось, что Майк Уолтц покинул пост советника президента США по национальной безопасности. Позже Трамп заявил, что кандидатура Уолтца будет выдвинута на должность постпреда страны при ООН.

В конце марта телеканал NBC сообщил, что Трамп разочаровался в Уолтце из-за утечки из чата по Йемену в Signal. Отмечалось, что американский лидер был раздражен не только самой оплошностью Уолтца, который добавил журналиста в чат с высокопоставленными чиновниками, но и тем, что его оплошность улучшила позиции республиканцев в гонке за освободившееся место Уолтца в конгрессе США.

Ранее в Госдуме поприветствовали вероятный визит Рубио в Россию на 9 Мая.