Стало известно, кто может сменить Уолтца на посту советника Трампа по нацбезопасности

Спецпосланник Дональда Трампа Стивен Уиткофф рассматривается как основной кандидат на должность советника президента США по национальной безопасности. Об этом сообщил журналист газеты Politico Джейк Трейлор в соцсети X.

«Трамп собирается отстранить Уолтца, сообщили три источника. Главным кандидатом на замену является Уиткофф», — написал Трейлор.

Вечером 1 мая телеканал CBS сообщил, что советник по национальной безопасности Майк Уолтц и его заместитель Алекс Вонг покинут свои должности в администрации Дональда Трампа. Причины их ухода не раскрываются.

31 марта газета The Wall Street Journal писала, что Майк Уолтц стремительно теряет репутационные очки среди коллег в Белом доме и у лидера Соединенных Штатов Дональда Трампа на фоне скандала со «сливом» информации из чата с высокопоставленными чиновниками США.

Назначение Стива Уиткоффа ответственным за переговоры с Россией и Ираном вызывает все больше вопросов в окружении Дональда Трампа. Спецпосланник президента проводит встречи с Владимиром Путиным без сопровождения экспертов Госдепа и официальных переводчиков, иногда даже прибегая к помощи представителей Кремля — в нарушение дипломатических норм. Параллельно Уиткофф участвует в ближневосточных переговорах с ХАМАС и Ираном, которые пока не дали ощутимого эффекта. В Белом доме опасаются, что подходы Уиткоффа к дипломатии и одновременное ведение нескольких сложных направлений могут ослабить позиции США в переговорах с двумя серьезными соперниками. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США узнали о недовольстве Белого дома подходом Уиткоффа к переговорам с РФ.