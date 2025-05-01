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Стало известно, кто может сменить Уолтца на посту советника Трампа по нацбезопасности

Politico: Уиткофф — главный кандидат на пост советника Трампа по нацбезопасности
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Evelyn Hockstein/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Спецпосланник Дональда Трампа Стивен Уиткофф рассматривается как основной кандидат на должность советника президента США по национальной безопасности. Об этом сообщил журналист газеты Politico Джейк Трейлор в соцсети X.

«Трамп собирается отстранить Уолтца, сообщили три источника. Главным кандидатом на замену является Уиткофф», — написал Трейлор.

Вечером 1 мая телеканал CBS сообщил, что советник по национальной безопасности Майк Уолтц и его заместитель Алекс Вонг покинут свои должности в администрации Дональда Трампа. Причины их ухода не раскрываются.

31 марта газета The Wall Street Journal писала, что Майк Уолтц стремительно теряет репутационные очки среди коллег в Белом доме и у лидера Соединенных Штатов Дональда Трампа на фоне скандала со «сливом» информации из чата с высокопоставленными чиновниками США.

Назначение Стива Уиткоффа ответственным за переговоры с Россией и Ираном вызывает все больше вопросов в окружении Дональда Трампа. Спецпосланник президента проводит встречи с Владимиром Путиным без сопровождения экспертов Госдепа и официальных переводчиков, иногда даже прибегая к помощи представителей Кремля — в нарушение дипломатических норм. Параллельно Уиткофф участвует в ближневосточных переговорах с ХАМАС и Ираном, которые пока не дали ощутимого эффекта. В Белом доме опасаются, что подходы Уиткоффа к дипломатии и одновременное ведение нескольких сложных направлений могут ослабить позиции США в переговорах с двумя серьезными соперниками. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США узнали о недовольстве Белого дома подходом Уиткоффа к переговорам с РФ.

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