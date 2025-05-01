Уолтц покинул пост советника президента США по национальной безопасности

Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц покинул свой пост. Об этом сообщает Fox News.

«Уолтц и его заместитель Алекс Вонг были уволены в четверг [1 мая]», — говорится в публикации.

В конце марта газета The Wall Street Journal писала, что Уолтц стремительно теряет репутационные очки среди коллег в Белом доме и у лидера Соединенных Штатов Дональда Трампа на фоне скандала со «сливом» информации из чата с высокопоставленными чиновниками США.

В ноябре прошлого года Трамп принял решение назначить конгрессмена от штата Флорида Майка Уолтца на должность советника по национальной безопасности страны в своей новой администрации. Глава Белого дома подчеркнул, что Уолтц является «экспертом по угрозам, исходящим от Ирана, России и глобального терроризма».

По данным Financial Times, Уолтц — отставной офицер спецназа, который служил в Афганистане, на Ближнем Востоке и в Африке. Журналисты отмечают, что политик является верным союзником Трампа и ярым критиком действующего президента Джо Байдена. Уолтц занимал различные должности в Белом доме и Пентагоне, а в конгресс был избран в 2018 году.

Ранее стало известно, что Трамп разочаровался в Уолтце из-за утечки разговора.