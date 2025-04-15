В США заявили о расколе в команде Трампа из-за Китая

В команде президента Соединенных Штатов Дональда Трампа наблюдается раскол, связанный с неопределенным отношением к стратегии по взаимодействию с Китаем. Об этом пишет американская газета New York Times (NYT) со ссылкой на источники в президентской администрации.

«За последние десять дней несколько чиновников администрации <...> сообщили о том, что Белый дом глубоко расколот по вопросу действий в отношении Пекина», — говорится в материале.

Журналисты утверждают, что не все фракции в Белом доме успели занять позицию по КНР на фоне торговой войны. В результате чиновники делают противоречивые и непоследовательные заявления: одни считают, что Трамп пытается навязать Китаю некую сделку, а другие заявляют, что президент США добивается для экономики своей страны большей автономии.

По мнению руководителя отдела экономических исследований Института США и Канады имени Г.А. Арбатова (ИСКРАН) Евгения Хорошилова, в долгосрочной перспективе тарифная политика Трампа ускорит распад мировой экономической системы на блоки под влиянием геополитических факторов, а также будет влиять на рост протекционизма во внешней торговле.

Кроме того, пошлины могут усугубить кризис во Всемирной торговой организации и других глобальных экономических и финансовых институтах.

Ранее сообщалось, что прогноз роста экономики Китая снизили из-за пошлин Трампа.