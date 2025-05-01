Трамп выдвинет кандидатуру Уолтца на должность постпреда США при ООН

Трамп сообщил, что номинирует Уолтца на должность постпреда США при ООН

Кандидатура экс-советника президента США по национальной безопасности Майка Уолтца будет выдвинута на должность постпреда страны при ООН. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

«Я рад объявить, что буду номинировать кандидатуру Майка Уолтца на пост следующего представителя США при ООН», — отметил он.

Незадолго до этого Fox News сообщил, что Уолтц покинул пост советника президента США по национальной безопасности.

В ноябре 2024 года Трамп принял решение назначить конгрессмена от штата Флорида Майка Уолтца на должность советника по национальной безопасности страны в своей новой администрации. Глава Белого дома подчеркнул, что Уолтц является «экспертом по угрозам, исходящим от Ирана, России и глобального терроризма».

По информации Financial Times, Уолтц является отставным офицером спецназа, который служил в Афганистане, на Ближнем Востоке и в Африке. Журналисты отмечали, что политик является верным союзником Трампа и ярым критиком экс-президента Джо Байдена. Уолтц занимал различные должности в Белом доме и Пентагоне, а в 2018 году был избран в конгресс.

Ранее стало известно, что Трамп разочаровался в Уолтце из-за утечки разговора.