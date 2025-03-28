Трамп разочаровался в советнике из-за утечки разговора

NBC: Трамп разочаровался в советнике из-за утечки из чата по Йемену в Signal

Президент США Дональд Трамп разочаровался в своем советнике по вопросам национальной безопасности Майке Уолтце из-за утечки из чата по Йемену в Signal. Об этом пишет телеканал NBC.

Отмечается, что американский лидер раздражен не только самой оплошностью Уолтца, который добавил журналиста в чат с высокопоставленными чиновниками, но и тем, что его оплошность улучшила позиции республиканцев в гонке за освободившееся место Уолтца в конгрессе США.

Перед этим издание Politico писало, что Трамп был в ярости из-за наличия у Уолтца номера главного редактора The Atlantic Джеффри Голдберга.

До этого Уолтц взял на себя ответственность за утечку данных из этого чата. Позднее Уолтц заявил, что журналист попал в закрытый чат по Йемену под чужим телефоном.

Ранее Уолтц обвинил журналистов в лжи о Трампе на фоне скандала с чатом чиновников.