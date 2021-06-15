Пекин призвал НАТО прекратить раздувать теории о «китайской угрозе»

Китай призывает НАТО прекратить раздувать различные теории о «китайской угрозе», Пекин не стремится создавать для других государств «системные вызовы». Об этом говорится в заявлении миссии КНР при Европейском союзе, передает РИА «Новости».

В китайской миссии назвали подобные заявления в адрес КНР в ходе саммита НАТО в Брюсселе клеветой на мирное развитие Китая.

»[Это] неправильная оценка международной ситуации и собственной роли (организации – ред.), главным образом – это продолжение менталитета холодной войны и психология блоковой политики», — говорится в сообщении миссии.

В документе подчеркивается, что достижения Китайской Народной республики в области национальной обороны и модернизации армии являются рациональными, законными, открытыми и прозрачными. Указывается, что в 2021 году оборонный бюджет государства достигнет 1,35 трлн юаней (около $209 млрд), составив около 1,3% ВВП, что меньше двухпроцентного «порога» НАТО.

В Китае обратили внимание на то, что общие военные расходы 30 стран-участник НАТО в текущем году, как ожидается, составят $1,17 трлн, что составляет более половины от общемировых военных расходов, а также в 5,6 раза превышает расходы Китая.

«В конечном счете, люди во всем мире ясно видят, чьи военные базы расположены по всей планете и чьи авианосцы повсюду демонстрируют свою силу», — подчеркивается в заявлении.

При этом Китай заявил, что не намерен создавать для других «системные вызовы», но если кто-то захочет бросить «системный вызов» КНР, страна не останется безучастной.

Ранее президент США Джо Байден по завершении саммита НАТО заявил, что Россия и Китай пытаются вбить клин между трансатлантическими союзниками, но обязанности по коллективной обороне остаются непоколебимы.