Мэра Днепра облили зеленкой на встрече с горожанами
Мэра украинского города Депр Бориса Филатова облили зеленкой во время встречи с горожанами. Инцидент был заснят на видео и опубликован в сети.
На кадрах видно, что Филатова облили зеленкой внезапно, в то время как градоначальник общался с людьми. Возникла суматоха, однако градоначальник продолжил общаться с людьми.
Мэр посоветовал кинувшему в него зеленку «передать привет своим хозяевам», а мужчина в ответ прокричал те же слова.
Позже Филатов написал на своей странице в Facebook, что не боится своих оппонентов.
«Они думали, что я их боюсь, убегу, спрячусь. А я продолжаю проводить встречи даже слегка изменив цвет. Вы можете меня теперь только убить. Потому, что я никогда не позеленею. Как бы вам этого не хотелось», — заявил градоначальник.
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