МВД Грузии назвало протесты попыткой массового госпереворота

Грузинское МВД заявило, что происходящее в центре Тбилиси и действия протестующих говорят о «попытке массового переворота». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на соответствующее заявление ведомства.

В МВД подчеркнули, что сотрудникам правоохранительных органов пришлось применить слезоточивый газ, так как протестующие не слушали призывы о прекращении действий.

«Участники акции продолжали вторжение в здание парламента, попытку противостоять полиции и не повиноваться их законным требованиям», — отметили в ведомстве.

МВД считает, что в настоящее время в стране пытаются провести массовый переворот.

«МВД даст соответствующую оценку попытке массового переворота и вторжения в здание парламента», — уточняется в ведомстве.

Ранее сообщалось, что число пострадавших во время митинга в Грузии возросло до 54.

Штурм парламента Грузии произошел на фоне скандала вокруг депутата российской Госдумы Сергея Гаврилова. Утром 20 июня, он сел в кресло председателя грузинского парламента, что вызвало недовольство радикалов страны, и заседание было прервано.

Вечером радикалы начали штурмовать парламент, к ним присоединилась оппозиция, выдвинувшая ультиматум.

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