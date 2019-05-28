Тимошенко поддержала роспуск Рады

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Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко поддержала решение президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, решение Зеленского о роспуске Рады является «правильным».

Она также добавила, что украинский парламент может быть распущен на основании отсутствия большинства.

Тимошенко подчеркнула, что это «юридически установленный факт».

Ранее сообщалось, что Тимошенко отвергла референдум о переговорах с Россией.