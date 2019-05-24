Тимошенко отвергла референдум о переговорах с Россией

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Глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко считает, что президенту Украины Владимиру Зеленскому не следует проводить референдум, на котором будет решен характер переговоров с Россией. Слова Тимошенко передает ТАСС.

Она подчеркнула, что сам по себе референдум является «прекрасной идеей», однако на нем нельзя решать характер переговоров с официальной Москвой. Тимошенко уточнила, что на референдум нельзя вынести все «нюансы и детали» потенциальных переговоров России и Украины.

«Референдум недопустим!» — заключила Тимошенко.

Ранее Зеленский заявлял, что говоря о референдуме он имел в виду опрос жителей Украины, который не имеет юридической силы.