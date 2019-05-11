Ле Пен выдвинула ультиматум Макрону

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Глава партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен выдвинула ультиматум президенту Франции Эммануэлю Макрону. Об этом сообщает Le Parisien.

По данным издания, Ле Пен заявила, что Макрону придется уйти со своего поста в случае проигрыша на выборах в Европарламент.

Как отмечается, Ле Пен назвала выборы в Европарламент «референдумом доверия» Макрону.

При этом Ле Пен подчеркнула, что Макрон должен будет последовать примеру генерала Шарля Де Голля и уйти.

Ранее Ле Пен заявила о «катастрофических» результатах санкций против России.