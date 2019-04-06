В Госдуме ответили на санкции США против Венесуэлы

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов заявил, что новые американские санкции в отношении 34 венесуэльских судов, относящихся к государственной нефтедобывающей компании PDVSA, и двух компаний — «некрасивые методы», передает RT.

По словам Морозова, США умеют только «давить» на страны и «принуждать» их к невыгодным решениям.

Реклама

«У них есть интерес замкнуть все связанные с нефтью потоки на себя, они будут стараться ограничить деятельность чужих нефтяных компаний», — добавил Морозов.

По его мнению, новые санкции против Венесуэлы ведут к деградации американского имиджа по всему миру.

«В последнее время они его практикуют всё чаще... Это вызывает у нас сожаление. Мы полагаем, что необходимо возвращаться на путь цивилизованного диалога и перестать использовать такие некрасивые методы», — заключил Морозов.

Ранее сообщалось, что США ввели новые санкции против Венесуэлы.