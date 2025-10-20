«Пустятся во все тяжкие». Сможет ли ЕС помешать встрече Трампа и Путина

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции на военной базе Эльмендорф - Ричардсон на Аляске, 16 августа 2025 года

Посол МИД Мирошник предупредил о провокациях ЕС и Киева перед саммитом в Венгрии

Европейские политики выражают свое недовольство готовящейся личной встречей Дональда Трампа и Владимира Путина в Венгрии. Глава евродипломатии Кая Каллас усомнилась в результативности подобных саммитов и напомнила об ордере МУС на арест российского президента. Смогут ли в Европе помешать организации переговоров лидеров РФ и США — в материале «Газеты.Ru».

После того как стало известно о готовящейся встрече президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина в столице Венгрии, многие европейские политики выразили недовольство потенциальным визитом российского лидера в Европу. В частности, об этом заявила верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

«Относительно Будапешта <…> Конечно, неприятно видеть, что лицо, на которое Международным уголовным судом выдан ордер на арест, приезжает в европейскую страну. И опять же, вопрос заключается в том, будет ли какой-то результат от этого», — сказала Каллас.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро также выступил против визита Путина в Евросоюз. Он заявил, что президент России должен пообещать подписать соглашение о безоговорочном прекращении огня.

«Объявленный визит Владимира Путина в Евросоюз имеет смысл только в том случае, если он приведет к немедленному и безоговорочному прекращению огня», — сказал Барро.

Проблемы с маршрутом

Одним из главных вопросов в преддверии саммита Путина и Трампа в Венгрии остается маршрут российского лидера, так как некоторые европейские страны не хотят пропускать российский самолет через свое воздушное пространство. Об этом, например, заявил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис.

«Я не могу представить, чтобы он [самолет президента России] пересек наше воздушное пространство... Есть другие способы, если он хочет туда добраться [в Будапешт], я бы искал альтернативы», — сказал Будрис.

Несмотря на явное недовольство Европы и сопутствующие проблемы, российская и американская стороны продолжают подготовку к встрече лидеров, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Предстоит поработать по линии МИД России и Госдепартамента США. Их работа будет сконцентрирована на том, чтобы найти ответы на те вопросы, которые вы обозначили», — сказал он журналистам.

Приближающиеся контакты министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио подтвердил и замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Приближается телефонный разговор Лаврова и Рубио. Это вопрос, который, в отличие от очного контакта, в более продвинутой стадии согласования находится», — заявил он.

Европейская поддержка

Евросоюз, несомненно, будет пытаться оказать давление на администрацию Трампа перед встречей с Путиным в Будапеште, заявил «Газете.Ru» политолог Борис Межуев. По его словам, в числе прочего это будет проявляться в «резких статьях», в которых говорится о якобы новом скандале между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники в ЕС сообщила, что во время встречи в Белом доме 17 октября разговор Трамп и Зеленского несколько раз переходил в «перепалку», а президент США «все время ругался» и потребовал от украинского лидера принять условия России по завершению конфликта.

«Публикации, подобные той, что недавно вышла в газете Financial Times, в которой говорится, что Трамп якобы кричал на Зеленского во время последней встречи в Белом доме, — это откровенный вброс, чтобы оказать давление на самого американского президента перед его встречей с Путиным в Венгрии. Подобного рода эмоциональные преувеличения будут сделаны еще не раз », — сказал политолог.

По его словам, с одной стороны, встреча Путина и Трампа многим кажется «спасительной, потому что ситуация явно зашла в тупик и новые эскалации ни к чему не приведут», а с другой — большое количество людей поддерживает продолжение вооруженного конфликта.

«Для многих в Европе и Соединенных Штатах конфликт на Украине — это не проблема, это решение проблемы усиливающейся России. Украина, которая продолжает наносить удары по российским НПЗ, по экономике и так далее приносит гораздо больше пользы. Поэтому статьи, где Трамп предстает как однозначный друг Путина, могут плохо сказаться на его рейтингах одобрения», — заключил Межуев.

Директор Центра европейской информации, политолог Николай Топорнин считает, что европейцы будут искать дополнительные возможности поддержать Зеленского перед встречей в Венгрии.

«Европа в любом случае продолжит оказывать Киеву ту поддержку, что уже была ранее. Напомню, что все соглашения о выделении средств, поставках вооружений и так далее заключены на достаточно длительные сроки. Если в Венгрии России и США удастся достичь каких-то прорывов, то это никак не повлияет на поддержку Европы», — сказал эксперт «Газете.Ru».

По его мнению, представители европейских стран попытаются протолкнуть идею об участии Украины в переговорах вместе с Путиным и Трампом.

«Многие сейчас говорят, что Будапешт вообще-то находится от Украины в трех часах езды на автомобиле. Соответственно, если Зеленского позовут даже в последний момент, то он может моментально прибыть в Будапешт. Однако не думаю, что это произойдет, потому что Путин пока не намерен встречаться с Зеленским», — заключил Топорнин.

Новые провокации

Последние контакты Трампа и Зеленского прошли в «кризисной обстановке» и были «полностью провальными» для украинских лоббистов, что может сподвигнуть их к «неожиданным провокациям», полагает американист, политолог Малек Дудаков.

«Трамп указал на очевидные противоречия в позиции Киева — ВСУ сейчас отступают на всех фронтах, а Киев пытается гнуть свою старую жесткую линию. Трамп указал Зеленскому, что ему нужно смягчать переговорную позицию и смиряться с территориальными потерями. Зеленский уехал из Вашингтона с пустыми руками, а потому главный вопрос, который сейчас мучает Европу, — что делать дальше», — сказал политолог «Газете.Ru».

По его мнению, Европа очевидно не может тянуть поддержку Киева в одиночку, так как у них достаточно ограниченные собственные ресурсы.

«Нельзя исключать, что в ситуации, когда Украина и Евросоюз фактически оказались загнанными в угол, они могут пуститься во все тяжкие и будут использовать самые разные провокации, чтобы хоть что-то сделать в ответ на кризисную ситуацию», — заключил Дудаков.

Провокаций от Европы и Украины в попытке расстроить контакты лидеров США и России ждут и в МИД РФ.

«Европа на сегодняшний день не изменила свою позицию и продолжает считать украинский конфликт экзистенциальным для себя, а потому предпринимает все доступные усилия, чтобы снабжать режим Зеленского. Учитывая, что подходы остаются прежними, стоит ожидать от Евросоюза любых выходок, которые могут сорвать намечающиеся договоренности между Россией и США», — сказал «Газете.Ru» посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

По его мнению, европейцы пытаются не только «вернуть США на путь финансирования и предоставления вооружений Киеву», но и максимально принимать участие в любых обсуждениях будущего Украины.

«Когда с приходом администрации Дональда Трампа постоянная помощь США Киеву прекратилась, Евросоюз продолжил надувать щеки и говорить, что они сами справятся, но на деле это не так. Поэтому все, что сейчас делается, направлено на борьбу за внимание Трампа. Также в Европе предпочитают, чтобы любые договоренности по Украине шли не напрямую между Вашингтоном и Москвой, а через Брюссель или Лондон», — пояснил Мирошник.

От Киева также стоит ожидать повышенной активности перед анонсированной встречей в Венгрии, как это было во время предыдущих переговорных треков в Стамбуле, на Аляске и в ходе недели высоко высокого уровня Генассамблеи ООН, считает дипломат.

«Прошлые переговорные треки сопровождались террористической и военной активностью со стороны Киева. Так что перед встречей в Венгрии стоит ожидать очередных провокаций, благословленных европейскими странами», — заключил Мирошник.

При этом в Госдуме уверены, что ни европейцам, ни Киеву не удастся сорвать переговоры Путина и Трампа.

«Провокации, направленные на срыв переговоров в Венгрии, возможны, но не уверен, что подобный план может сработать. Евросоюз больше надеется повлиять на позицию Трампа и сделать ее максимально жесткой, чем рассчитывает полностью сорвать переговоры», — отметил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с «Газетой.Ru».

Рассчитывать на отказ американского президента от встречи не приходится еще и потому, что принимающей стороной является Венгрия, давняя союзница Трампа. Если Трамп откажется от встречи в Венгрии, то проявит неуважение и к усилиям Будапешта, заключил депутат.