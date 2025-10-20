На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Внешнеполитические ведомства РФ и США проведут работу перед встречей президентов

Песков: МИД и Госдеп проведут работу перед встречей Путина и Трампа в Будапеште
Julia Demaree Nikhinson/AP

МИД России и Госдепартамент США проведут работу перед встречей президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в столице Венгрии. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Предстоит поработать и по линии внешнеполитических ведомств. Наши министерства иностранных дел, госдепартамент - их работа будет сконцентрирована на том, чтобы найти ответы на те вопросы, которые вы обозначили», — сказал он на брифинге, отвечая на вопрос, известны ли уже детали предстоящего российско-американского саммита, пригласят ли туда представителей стран Европы и планируется ли подписание документов.

Накануне министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна сделает все возможное, чтобы готовящаяся в Будапеште встреча президентов России и США прошла успешно.

До этого в Еврокомиссии сообщили, что европейские санкции не включают запрета президенту и министру иностранных дел РФ посещать страны Евросоюза.

Ранее сообщалось, что США до саммита в Будапеште планируют больше встреч с РФ, чем перед Аляской.

