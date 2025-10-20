«Все очень просто»: ЕС близок к решению о кредите для Киева в €140 млрд за счет российских активов

Глава МИД Польша Сикорский: вопрос о кредите Украине из активов РФ близок к решению

Евросоюз близок к «благополучному разрешению» вопроса о выделении Украине кредита в размере 140 млрд евро под обеспечение замороженных российских активов, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. По его словам, соглашение может быть достигнуто до конца года. Ранее Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс подтвердил, что ЕК намерена экспроприировать замороженные на Западе активы России до конца 2025 года. Однако планам Брюсселя активно противятся Венгрия и Бельгия, опасающиеся юридических последствий и ответных мер со стороны Москвы.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что вопрос выделения кредита €140 млрд для Украины из замороженных активов России близок к «благополучному разрешению». Об этом сообщает газета The Guardian.

По словам Сикорского, соглашение об использовании российских активов может быть достигнуто до конца года.

«Все очень просто: либо мы используем деньги агрессора, либо нам придется использовать свои собственные средства. Не спрашивайте меня, что я предпочитаю», — приводит его слова The Guardian.

Еврокомиссия подготовила план, согласно которому ЕС предоставит Украине беспроцентный кредит в размере €140 млрд на основе замороженных российских активов, хранящихся в клиринговом агентстве Euroclear.

Кредит будет предоставлен на том основании, что Россия будет использовать замороженные активы для покрытия военных репараций по окончании конфликта, пишет The Guardian. По мнению чиновников ЕС, поясняет газета, таким образом снимается вопрос о конфискации, который беспокоит Euroclear и Бельгию.

Ранее Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс подтвердил, что ЕК намерена экспроприировать замороженные на Западе активы России до конца 2025 года.

«В дорожную карту включено очень важное обещание: «репарационный кредит» должен быть реализован до конца 2025 года», — приводит его слова ТАСС.

Кубилюс добавил, что эти деньги будут направлены на военные нужды Украины.

Опасения Бельгии

The Guardian сообщает, что самая значительная часть российских активов на сумму €183 млрд на балансе Euroclear находится в ведении Бельгии, которая не хочет нести издержки в случае, если план Еврокомиссии не сработает и приведет к судебным искам о незаконном изъятии средств.

Поэтому Брюссель требует, чтобы страны G7 приняли аналогичные шаги для помощи Украине, и выделили на нее средства из активов России, которые заморожены в их юрисдикциях.

По данным газеты, на данный момент под эгидой Великобритании продолжаются переговоры о том, какой вклад в реализацию этого плана внесет каждая из стран G7, и будут ли в нем участвовать США у которых находится около $7 млрд из активов Центробанка России.

Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что члены Евросоюза еще не достигли соглашения об использовании активов РФ для выделения кредитов Украине.

«Мы достигли большого прогресса, но мы еще не договорились», — приводит ее слова РИА Новости.

По словам Каллас, это серьезный процесс и члены объединения должны принять общее решение.

Газета Financial Times сообщила, что ЕС хочет направить часть этого кредита на закупку американского вооружения для Украины. Кроме того, средства будут также направлены на поддержку оборонных отраслей Украины и стран Европы.

Возражения Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью изданию Mandiner заявил, что Будапешт не поддержит план Еврокомиссии об изъятии средств России.

«Хотелось бы посмотреть, какие будут российские контрмеры. Будут ли отняты активы венгерских компаний, работающих в России? Будут ли они заморожены? Я хочу это открыто обсудить», — заявил Орбан.

Он добавил, что нужно понимать последствия перед принятием подобных решений, и снова подчеркнул, что Будапешт не поддержит план ЕК, если это нанесет ущерб венгерскому бизнесу .

На сегодня ЕС применяет механизм, в рамках которого на помощь Украине выделяются средства, полученные от доходов по инвестициям, на которые ранее были направлены российские активы.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не оставит без ответа действия ЕК по потенциальной конфискации ее активов. В конце сентября был подписан указ, вводящий новый порядок приватизации в условиях санкций. По данным Bloomberg, документ предусматривает возможность национализации и оперативной продажи иностранных активов в случае, если ЕС решит изъять российские средства.