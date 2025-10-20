Глава МИД Франции сделал резкое заявление по поводу визита Путина в Будапешт

Глава МИД Франции Барро: Путин должен въезжать в ЕС только для подписания мира

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что президент России Владимир Путин должен въезжать на территорию Евросоюза только в случае, если он готов подписать соглашение о безоговорочном прекращении огня. Об этом сообщает телеканал n-tv.

Министр заметил, что считает полезными контакты между Россией и Соединенными Штатами.

«Однако объявленный визит Владимира Путина в Евросоюз имеет смысл только в том случае, если он приведет к немедленному и безоговорочному прекращению огня», — сказал Барро.

16 октября российский и американский лидеры Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, после завершения которого Трамп анонсировал возможность своей встречи с Путиным в Будапеште. Хозяин Белого дома выразил уверенность, что положительное разрешение конфликта на Ближнем Востоке окажет благоприятное влияние на ход переговоров по урегулированию украинского кризиса.

Ранее Захарова указала на «активные подрывные действия» ЕС по срыву встречи Путина и Трампа.