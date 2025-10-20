На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Глава МИД Франции сделал резкое заявление по поводу визита Путина в Будапешт

Глава МИД Франции Барро: Путин должен въезжать в ЕС только для подписания мира
true
true
true
close
Gonzalo Fuentes/Reuters

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что президент России Владимир Путин должен въезжать на территорию Евросоюза только в случае, если он готов подписать соглашение о безоговорочном прекращении огня. Об этом сообщает телеканал n-tv.

Министр заметил, что считает полезными контакты между Россией и Соединенными Штатами.

«Однако объявленный визит Владимира Путина в Евросоюз имеет смысл только в том случае, если он приведет к немедленному и безоговорочному прекращению огня», — сказал Барро.

16 октября российский и американский лидеры Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, после завершения которого Трамп анонсировал возможность своей встречи с Путиным в Будапеште. Хозяин Белого дома выразил уверенность, что положительное разрешение конфликта на Ближнем Востоке окажет благоприятное влияние на ход переговоров по урегулированию украинского кризиса.

Ранее Захарова указала на «активные подрывные действия» ЕС по срыву встречи Путина и Трампа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами