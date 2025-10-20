Литва не захотела пропускать самолет Путина по пути в Будапешт

Глава МИД Будрис заявил, что Литва не пустит самолет Путина по пути в Будапешт

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что его страна не пропустит самолет российского лидера Владимира Путина по дороге в Венгрию на саммит с американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом пишет «Европейская правда».

Министр подчеркнул, что считает невозможным, чтобы самолет Владимира Путина залетел в воздушное пространство Литвы.

«Я не могу представить, чтобы он [самолет президента России] пересек наше воздушное пространство... Есть другие способы, если он хочет туда добраться [в Будапешт], я бы искал альтернативы», – сказал Будрис.

До этого военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что самым безопасным маршрутом для российского президента Владимира Путина в Венгрию на переговоры с американским президентом Дональдом Трампом станет вариант с перелетом через Каспий. Вариант с перелетом через Черное море в Турцию Кнутов считает рискованным из-за близости Украины. По его мнению, маршрут будет проще при договоренностях с США.

Ранее в МИД РФ не исключили провокации со стороны Зеленского перед саммитом в Венгрии.