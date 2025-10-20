На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Литва не захотела пропускать самолет Путина по пути в Будапешт

Глава МИД Будрис заявил, что Литва не пустит самолет Путина по пути в Будапешт
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что его страна не пропустит самолет российского лидера Владимира Путина по дороге в Венгрию на саммит с американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом пишет «Европейская правда».

Министр подчеркнул, что считает невозможным, чтобы самолет Владимира Путина залетел в воздушное пространство Литвы.

«Я не могу представить, чтобы он [самолет президента России] пересек наше воздушное пространство... Есть другие способы, если он хочет туда добраться [в Будапешт], я бы искал альтернативы», – сказал Будрис.

До этого военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что самым безопасным маршрутом для российского президента Владимира Путина в Венгрию на переговоры с американским президентом Дональдом Трампом станет вариант с перелетом через Каспий. Вариант с перелетом через Черное море в Турцию Кнутов считает рискованным из-за близости Украины. По его мнению, маршрут будет проще при договоренностях с США.

Ранее в МИД РФ не исключили провокации со стороны Зеленского перед саммитом в Венгрии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами