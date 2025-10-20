Рябков напомнил о приближении телефонного разговора Лаврова и Рубио

Телефонный разговор главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио приближается. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает ТАСС.

«Он приближается. Это вопрос, который, в отличие от очного контакта, в более продвинутой стадии согласования находится», — заявил он.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что подготовка к саммиту в Будапеште пока не начата в полном объеме.

16 октября состоялся восьмой телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа. Главы государств договорились организовать новый личный саммит, который может пройти в венгерской столице уже в ближайшие две недели. Для подготовки визита в Венгрии создан оргкомитет.

По словам Трампа, американскую делегацию возглавит госсекретарь США Марко Рубио. Премьер-министр Виктор Орбан подтвердил, что готов предоставить площадку для переговоров и сообщил, что Рубио и Сергей Лавров в ближайшие дни постараются согласовать оставшиеся вопросы. Российская сторона также подтвердила начало организационных мероприятий.

Ранее в Кремле не стали говорить, где пройдут переговоры Лаврова и Рубио.