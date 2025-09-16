ООН признала действия Израиля в Газе геноцидом. Европа готовится вводить санкции

Независимая международная комиссия ООН признала действия Израиля в секторе Газа геноцидом. Министерство иностранных дел страны в ответ заявило, что доклад организации был создан «доверенными лицами ХАМАС», а доводы из него уже были «полностью опровергнуты» и являются ложными. В конце августа ООН впервые объявила в секторе Газа состояние катастрофического голода, тогда же ЦАХАЛ начал наступление на город Газа. На фоне этого в ЕС призывали ввести санкции против страны. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Министерство иностранных дел Израиля отвергло доклад независимой международной комиссии ООН по расследованию событий на оккупированной палестинской территории. В ведомстве заявили, что документ основан на лжи палестинского движения ХАМАС и не учитывает другие источники.

«Эти измышления уже были полностью опровергнуты, в том числе в независимом, глубоком академическом исследовании BESA (Центр стратегических исследований имени Бегина и Садата. — «Газета.Ru»), которое опровергло все до единого ложные утверждения о геноциде. Само собой разумеется, что три автора даже не попытались прокомментировать очевидные выводы исследования BESA», — говорится в сообщении МИД страны в соцсети X.

В ведомстве утверждают, что именно ХАМАС попытался совершить геноцид в Израиле.

МИД отметил, что доклад был опубликован людьми, которые выступали в качестве «доверенных лиц ХАМАС». И подчеркнули, что все три автора документа «волшебным образом» уже покинули свои посты, а потому их не нужно менять. Однако МИД призвал распустить комиссию.

Почему ООН признала геноцидом действия Израиля

Комиссия ООН по расследованию событий на оккупированной палестинской территории 16 сентября опубликовала доклад, в котором обвинила Израиль в совершении четырех актов геноцида:

убийстве, причинении серьезного телесного или психического вреда, преднамеренном создании условий жизни, рассчитанных на уничтожение палестинцев, а также во введении мер, направленных на предотвращение деторождения.

«Израильские власти частично уничтожили репродуктивную способность палестинцев в секторе Газа как группы, в том числе путем введения мер, направленных на предотвращение деторождения; и преднамеренно создали условия жизни, рассчитанные на физическое уничтожение палестинцев как группы, что является основными актами геноцида в Римском статуте и Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него («Конвенция о геноциде»)», — говорится в документе.

Также комиссия ООН пришла к выводам, что:

Израиль продолжает совершать геноцид в Газе, его действия наиболее беспощадны с 1948 года;



военные и политические лидеры страны, в том числе премьер-министр Биньямин Нетаньяху, подстрекали к этому;



Западный Иерусалим несет ответственность за неспособность предотвратить геноцид в отношении жителей анклава.

Кроме этого, в докладе говорится, что страны обязаны использовать все возможные инструменты, чтобы остановить действия Армии обороны Израиля в Газе и на оккупированных территориях.

20 августа Jerusalem Post сообщил, что израильские военные начали наступление на Газу и взяли под контроль окраины города. На следующий день Нетаньяху в интервью Sky News заявил, что война в секторе Газа находится на завершающей стадии и может закончиться, когда Израиль возьмет под контроль анклав.

«Если государство сильное, оно может принести мир и обрести союзников. Израиль силен и ведет справедливую войну против чудовищной клеветы и лжи. Мы не сдаемся, и, я думаю, мы близки к завершению этой войны — войны на семи фронтах, включая Иран и его сателлитов», — отметил премьер-министр Израиля.

В ночь на 16 сентября Армия обороны Израиля в очередной раз атаковала Газу — за 20 минут военные нанесли 37 ударов. Впоследствии Нетаньяху подтвердил, что ЦАХАЛ начал «мощную операцию в городе Газа» . В израильской армии сообщили, что вглубь города заходят две дивизии.

21 августа также стало известно, что общее число погибших от недоедания на фоне блокады сектора Газа возросло до 271 человека, включая 112 детей. Генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) Филипп Лаззарини рассказал, что уровень голодания среди детей в Газе утроился за полгода — каждый третий ребенок недоедает .

Представитель ЮНИСЕФ в Газе Казем Абу Халаф в интервью РИА Новости сообщил, что гуманитарная помощь, ввозимая в сектор Газа, — это лишь рекламный трюк, который не имеет практической значимости. Администрация Газы уточняла, что Израиль после частичного возобновления поставок гумпомощи с 27 июля по 20 августа разрешил въехать в анклав 2187 грузовикам. Это покрыло только 15% потребностей населения в помощи. При этом Западный Иерусалим продолжал блокировать ввоз красного мяса, рыбы, яиц, фруктов и овощей, отдельных видов молочной продукции, пищевых добавок и других важнейших продуктов.

22 августа ООН впервые объявила в секторе Газа состояние катастрофического голода . В совместном докладе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), ЮНИСЕФ, Всемирной продовольственной программы и Всемирной организации здравоохранения говорилось, что от голода страдают более 500 тыс. жителей Газы. Однако к концу сентября число людей, оказавшихся на грани выживания, превысит 640 тыс. Еще более 1,5 млн жителей анклава окажутся в условиях чрезвычайной или кризисной продовольственной ситуации.

Европа готовится к санкциям

В конце августа Швеция и Нидерланды призвали Евросоюз ввести санкции в отношении Израиля и ХАМАС на фоне гуманитарного кризиса в секторе Газа. 10 сентября глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК планирует приостановить финансовую поддержку Израиля и заморозить все платежи в его адрес. 15 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на внеочередном саммите Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества в Дохе отметил, что без санкций меры против Израиля окажутся неэффективными.

На этом фоне Нетаньяху сообщил, что Израиль сталкивается с угрозой растущей экономической изоляции и должен переходить к модели, основанной на самообеспечении. Он отметил, что «осаду» страны организуют несколько государств, включая Катар.

«В ближайшие годы нам нужно будет укрепить нашу независимую оружейную промышленность, чтобы мы могли быть самостоятельными в производстве оружия, в экономике, связанной с вооружением, и в промышленном потенциале для его выпуска», — отметил премьер-министр.

16 сентября официальный представитель высшего органа исполнительной власти Евросоюза Паула Пиньо заявила, что ЕК 17 сентября примет комплекс мер против Израиля. Он будет включать в том числе приостановку действия некоторых торговых соглашений.

Бывший верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал исключить Израиль из спортивных соревнований.

«Израиль за то, что делает в Газе, должен быть всеми возможными способами изолирован на международном уровне и не должен участвовать в мероприятиях. Как это было сделано с Россией», — сказал Боррель.