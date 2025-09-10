На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Еврокомиссии заявили о планах приостановить финансовую поддержку Израиля

Фон дер Ляйен: ЕК приостановит финподдержку Израиля и заморозит все платежи
Florence Lo/Reuters

Европейская комиссия планирует приостановить финансовую поддержку Израиля и заморозить все платежи в его адрес. Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен во время ежегодного послания о положении дел в Европейском союзе, трансляция велась на сайте комиссии.

По ее словам, ЕК внесет три предложения в рамках мер против Израиля. В первую очередь будет приостановлена финансовая поддержка ближневосточного государства и будут заморожены все платежи в этой области.

До этого премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что двойные стандарты Европы в отношении конфликтов на Украине и в секторе Газа могут подорвать ее авторитет на мировой арене.

В конце августа Швеция и Нидерланды призвали ЕС наложить санкции в отношении Израиля и ХАМАС на фоне с гуманитарного кризиса в секторе Газа. Соответствующее письмо министры иностранных дел этих стран направили главе дипломатии ЕС Кае Каллас.

Ранее ряд стран ЕС раскритиковали фон дер Ляйен за поддержку действий Израиля.

