Бывший верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал исключить Израиль из спортивных соревнований, передает Onda Cero.

«Израиль за то, что делает в Газе, должен быть всеми возможными способами изолирован на международном уровне и не должен участвовать в мероприятиях. Как это было сделано с Россией», — сказал Боррель.

В 2022 году после начала СВО России на Украине МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду — 2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

20 марта Кирсти Ковентри была избрана главой МОК. 23 июня она официально сменила Томаса Баха, став первой в истории женщиной на этом посту. Недавно она заявила, что при рассмотрении вопроса допуска россиян на ОИ могут быть использованы те же критерии, что и для допуска на Игры в 2024 году.

Ранее премьер-министр Испании указал на двойные стандарты в отношении спортсменов из России и Израиля.